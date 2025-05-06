Титов встал на защиту самого дорогого футболиста в истории «Спартака»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов высказался о зимнем новичке московской команды Ливае Гарсии.

Форварда купили за 18,7 млн евро.

Это самый дорогой трансфер в истории клуба.

Гарсия забил 1 гол в 12 матчах за «Спартак».

– Ливай Гарсия начинает находить себя. С «Факелом» он и отдавал пасы, и мог сам забивать. Видно, что в следующем сезоне он сможет заиграть, реализовать свой потенциал и оправдать те средства, которые за него были заплачены «Спартаком»?

– Про деньги правильно он сказал, что это уже вопрос не к нему, сегодня рынок такой.

Если ещe 20 лет назад 20 миллионов – это были бешеные деньги, то сегодня это просто обычная трансферная сумма, потому что цены улетают за 100 миллионов. Это рынок.

Второе – он не виноват, что его купили за эти деньги. Купили, значит, он нужен.

Ну и самое главное – доверие и адаптация. Потихоньку парень проходит адаптацию. Уверен, что партнeры его поддерживают, учитывая, что в команде много иностранцев, которые общаются между собой и дают ему эту поддержку.

Думаю, не за горами времена, когда он начнeт забивать и в чемпионате. Ведь все мы помним ситуацию с Угальде. Так что парню надо просто доверять. Я надеюсь, что у него всe будет хорошо.