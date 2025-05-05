В РФС отреагировали на скандал в матче с участием «Урала»

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал ситуацию с игрой 31-го тура Первой лиги между «Родиной» и «Уралом».

Команда из Екатеринбурга на выезде уступила со счетом 2:3.

После поражения в Москве «Урал» на 6 очков отстает от зоны переходных матчей.

«В матче «Родина» – «Урал» был ряд сложных для судейской бригады эпизодов, были ошибки. Мы тщательно изучим игру и принятые арбитрами решения.

Учитывая резонанс вокруг матча, мы рассмотрим ряд моментов игры на ЭСК и опубликуем видео с пояснениями решений судейской бригады.

При этом хотел бы подчеркнуть, что качество видео в онлайн-трансляции на интернет-сервисах и на ВАР отличается, поэтому не совсем корректно делать какие-либо выводы на основании повторов из трансляции матча», – сказал Каманцев.