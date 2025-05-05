Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

В РФС отреагировали на скандал в матче с участием «Урала»

Вчера, 19:42

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал ситуацию с игрой 31-го тура Первой лиги между «Родиной» и «Уралом».

  • Команда из Екатеринбурга на выезде уступила со счетом 2:3.
  • После поражения в Москве «Урал» на 6 очков отстает от зоны переходных матчей.

«В матче «Родина» – «Урал» был ряд сложных для судейской бригады эпизодов, были ошибки. Мы тщательно изучим игру и принятые арбитрами решения.

Учитывая резонанс вокруг матча, мы рассмотрим ряд моментов игры на ЭСК и опубликуем видео с пояснениями решений судейской бригады.

При этом хотел бы подчеркнуть, что качество видео в онлайн-трансляции на интернет-сервисах и на ВАР отличается, поэтому не совсем корректно делать какие-либо выводы на основании повторов из трансляции матча», – сказал Каманцев.

Еще по теме:
Заявление «Урала» по итогам скандального матча с «Родиной» 2
Президент «Урала» потребовал аннулировать матчи трех команд Первой лиги 1
Жена Селихова назвала судей клоунами после скандала в матче «Родина» – «Урал» 1
Источник: «Р-Спорт»
Россия. Первая лига Урал Родина
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Вендел может больше не сыграть за «Зенит», товарный знак Акинфеева, Трент объявил об уходе из «Ливерпуля» и другие новости
01:21
Селюк: «Я понял, зачем Николич взял Пьянича в ЦСКА»
00:59
Личка оценил возможное назначение Карпина в «Динамо»
00:49
В сборной России отреагировали на получение Хайкиным норвежского гражданства
00:45
2
Титов встал на защиту самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
00:39
Шунин решил закончить карьеру: подробности
00:17
Личка рассказал о проблемах с Бителло и Карраскалем в «Динамо»
Вчера, 23:52
ФотоСуперкомпьютер обновил шансы «Краснодара» и «Зенита» на чемпионство
Вчера, 23:10
Личка: «У Тюкавина большая жопа»
Вчера, 23:02
Григорян дал совет «Спартаку» по будущему Станковича
Вчера, 22:45
Все новости
Все новости
В РФС отреагировали на скандал в матче с участием «Урала»
Вчера, 19:42
Заявление «Урала» по итогам скандального матча с «Родиной»
Вчера, 14:38
2
Президент «Урала» потребовал аннулировать матчи трех команд Первой лиги
Вчера, 13:25
1
Жена Селихова назвала судей клоунами после скандала в матче «Родина» – «Урал»
Вчера, 10:10
1
«Урал» обратится в УЕФА и ФИФА из-за судейства в матче с «Родиной»
4 мая
9
ВидеоВ Первой лиге забили гол пяткой в стиле Тюрама
3 мая
1
Зеедорф – о срыве трансфера племянника в «Балтику»: «Мы думали, это серьезный клуб»
30 апреля
1
Предварительные итоги проверки матча «Урал» – «Нефтехимик» на предмет договорняка
30 апреля
2
В «Торпедо» высказались о возможном увольнении Ари
29 апреля
Президенту «Урала» Иванову стало плохо перед матчем с «Балтикой»
28 апреля
2
«Балтике» осталось набрать одно очко для возвращения в РПЛ
27 апреля
4
ВидеоТалалаев на пресс-конференции внезапно перешел на английский язык
26 апреля
3
«ФНЛовский Бекхэм» ответил, сколько денег в месяц ему нужно на жизнь в Хабаровске
26 апреля
2
Тренер тульского «Арсенала» Сторожук пожаловался, что ему и его семье названивают незнакомцы и желают «сдохнуть»
25 апреля
3
Бывший спартаковец Мелешин получил тяжелую травму в «Сочи»
25 апреля
3
В «Урале» назвали главную фишку Шатова: «В России растет большой тренер»
25 апреля
12
Иванов отреагировал на слова Бикфалви о его уходе из «Урала» из-за Шатова
24 апреля
5
Бикфалви назвал виновного в его уходе из «Урала»
23 апреля
3
Тренер клуба Первой лиги – о ежемесячных тратах на жизнь в Москве: «Мне достаточно 2000 евро»
22 апреля
Промеса могут позвать в клуб Первой лиги
22 апреля
2
ФотоЧемпион России в составе «Спартака» вошел в штаб Кононова в «Торпедо»
18 апреля
4
Известен еще один российский клуб с финансовыми проблемами
18 апреля
4
Президент «Урала» предположил, кто стоит за вбросом о договорняке
17 апреля
6
ВидеоИгрок «Сокола» после жуткой травмы питается только через трубочку
17 апреля
1
Назван клуб, заинтересованный в назначении Артиги, уволенного из «Химок»
16 апреля
4
В команде Первой лиги остался 1 вратарь до конца сезона
16 апреля
Стало известно, какой клуб летом может возглавить Юран
15 апреля
11
В московском клубе российские футболисты недовольны зарплатами легионеров
15 апреля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 