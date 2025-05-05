Заявление «Урала» по итогам скандального матча с «Родиной»

«Урал» опубликовал официальное заявление по итогам гостевой игры 31-го тура Первой лиги против «Родины».

«Считаем необходимым сделать его для привлечения внимания всей футбольной общественности России к серьезной проблеме с которой мы столкнулись.

✖️ В матче произошло беспрецедентное событие: 4 ключевых решения были приняты после вмешательства ВАР, при этом в 3-х случаях шла речь о пенальти в ворота «Урала». Все 4 раза главный судья Фролов не замечал нарушения правил и менял своe решение только после вмешательства видеоассистента Жабченко.

✖️ Известно, что помощники на ВАР зовут главного судью на просмотр, только если перед ними очевидная ошибка. Однако ни один повтор ни с одного ракурса не позволил говорить о том, что нарушение точно имело место.

✖️ Особенно вопиющей в этом смысле выглядит ситуация с решающим 3-м голом, когда 11-метровому удару, поставленному в ворота «Урала» после видео просмотра, предшествовал чистый мяч, забитый Евгением Марковым.

✖️ Более того, решающий гол в ворота «Урала» с пенальти был забит с нарушением правил: полевой игрок хозяев вбежал в штрафную площадь до нанесения удара. Однако это не привлекло внимания судей.

✖️ Кроме того, в конце встречи произошло настоящее ЧП – включение автоматической системы полива поля. Что это было: технический сбой или намеренная провокация, так и осталось без ответа.

Полагаем, что российским судейским корпусом создан опасный прецедент, в связи с которым мы считаем необходимым поставить несколько вопросов.

❓Какова квалификация судей в поле, почему они систематически не видят нарушений сами, а исправляются только при помощи ВАР?

❓Нормально ли, что в ФНЛ работает система повторов, при которой арбитр меняет первоначальное решение после видеопросмотра, где качество картинки в принципе мало что позволяет понять и разобрать?

❓Указанные моменты – это ошибки или предвзятость?

❓Почему система ВАР есть лишь на 3 стадионах лиги? Не ставит ли это команды в заведомо неравные условия?

❓Наконец, кому выгодно и кто может стоять за скандалом в матче «Родина» – «Урал»?

❗️В этой связи просим руководство РФС и ФНЛ отреагировать и ответить на наши вопросы. Если потребуется – провести независимое расследование с привлечением компетентных органов.

Мы понимаем, что футбола без ошибок не бывает. Однако, когда ошибки допускают те, в чьих руках судьбы команд с огромной аудиторией болельщиков, носят системный характер, это требует тщательного анализа и ответа», – говорится в заявлении екатеринбургского клуба.