Дзюба ответил Комличенко, который назвал его «рукастым»: «Это воспитание такое, пусть останется на его совести»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о словесном конфликте с форвардом «Ростова» Николаем Комличенко.
– Комличенко говорит, что вы закрыли тему с пикировками в СМИ. Вы пообщались?
– Нет, мы не разговаривали. Я ему хотел ответить некрасиво, но потом решил, что буду повзрослее и ничего не скажу. Думаю, это воспитание такое, пусть останется на его совести.
- В конце марта Дзюба после матча с «Ростовом» сказал о Комличенко, что тот «под 90 килограммов, но всe время падает».
- Форвард ростовчан ответил, что ему «неинтересно, что там рукастый говорит». Позже Комличенко сказал, что закрыл тему с Дзюбой и хорошо к нему относится.
Источник: «Матч ТВ»