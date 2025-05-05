Дзюба ответил Комличенко, который назвал его «рукастым»: «Это воспитание такое, пусть останется на его совести»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о словесном конфликте с форвардом «Ростова» Николаем Комличенко.

– Комличенко говорит, что вы закрыли тему с пикировками в СМИ. Вы пообщались?

– Нет, мы не разговаривали. Я ему хотел ответить некрасиво, но потом решил, что буду повзрослее и ничего не скажу. Думаю, это воспитание такое, пусть останется на его совести.