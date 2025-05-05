Жена Селихова назвала судей клоунами после скандала в матче «Родина» – «Урал»

Жена вратаря «Урала» Александра Селихова Екатерина Гребешкова выразила недовольство работой судей в гостевом матче 31-го тура Первой лиги с «Родиной» (2:3).
«Счет не по игре… Интересно, а судьи все клоуны?» – написала Гребешкова на своей странице в социальной сети.
- На 90-й минуте игры нападающий «Урала» Евгений Марков забил гол, который был отменен из-за вмешательства ВАР.
- Перед этим форвард екатеринбуржцев Мартин Секулич сыграл рукой в своей штрафной. После отмены мяча Маркова главный судья Антон Фролов назначил пенальти в ворота «Урала».
- Селихов отбил мяч после удара с «точки» полузащитника «Родины» Папе, но сенегалец забил гол на добивании.
- ВАР на матче работал Анатолий Жабченко.
Источник: «Бомбардир»