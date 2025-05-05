Жена Селихова назвала судей клоунами после скандала в матче «Родина» – «Урал»

Жена вратаря «Урала» Александра Селихова Екатерина Гребешкова выразила недовольство работой судей в гостевом матче 31-го тура Первой лиги с «Родиной» (2:3).

«Счет не по игре… Интересно, а судьи все клоуны?» – написала Гребешкова на своей странице в социальной сети.