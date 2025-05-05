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Гончаренко придумал новое название РПЛ

Сегодня, 09:05
6

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко после гостевого матча 27-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2) ответил на вопрос о судействе. На 17-й минуте игры главный арбитр Сергей Карасев не стал назначать пенальти в ворота нижегородцев за возможную игру рукой Кирилла Гоцука.

«Мы все смотрим футбол со стороны своих симпатий и оцениваем это в том числе. Мы можем вам с десяток моментов нарисовать, такие же, когда мы играем против соперника.

К сожалению, сейчас не МИР Российская Премьер-лига, а ВАР Российская Премьер-лига. Вот это стойкое ожидание приговора. То есть мы даже забиваем гол и не радуемся.

Но так сейчас есть. Мы не знаем, что сейчас происходит, потому что могут ситуацию в одну сторону развернуть, а могут в другую. И самое страшное в том, что в любом случае признают, что все правильно, все абсолютно правильно», – сказал Гончаренко.

  • В этом матче дублем у «Зенита» отметился Александр Соболев, забивший голы на 54-й и 83-й минутах. У «Пари НН» отличился Вячеслав Грулев на 14-й.
  • Нижегородский клуб занимает 14-е место в РПЛ с 23 очками после 27 туров.

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Источник: страница ФК «Зенит» в соцсети VK
Россия. Премьер-лига Пари НН Зенит Гончаренко Виктор
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Комментарии (6)
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1746425943
Наконец футбольное(да и исторические)сообщество научилось поворачивать время вспять.
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DOCTOR PENALTY
1746429316
Да Витя, проще сажать и копать картошку - там всё на глазок и никто ничего не оспаривает, и ВАР очень простой и справедливый: почистил, сВАРил и съел, испытывая своевременную радость. ))"""""
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ilich55
1746429454
" мы даже забиваем гол и не радуемся" Верно подметил Ганчаренко. Не спеши радоваться забитому голу, ибо последнее слово за ВАРом.
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Cleaner
1746433180
Гончаренко, ЧЕМОДАН, ВОКЗАЛ, дальше куда хочешь, но подальше от РПЛ!!!...(((
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Павелий
1746438450
Нет, мы уже давно Газпром Российская Премьер Лига.
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Владимир-Филиппов-vkontak
1746450651
Вот ещё один пример того, что судьи не помогают, а мешают Зениту. И помогают Краснодару. Потому что ровно за такую же игру рукой был назначен пенальти в ворота Рубина, но почему-то не был в ворота Пари. Как на этот раз выкрутятся наши эксперты от судейства?
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