Гончаренко придумал новое название РПЛ

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко после гостевого матча 27-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2) ответил на вопрос о судействе. На 17-й минуте игры главный арбитр Сергей Карасев не стал назначать пенальти в ворота нижегородцев за возможную игру рукой Кирилла Гоцука.

«Мы все смотрим футбол со стороны своих симпатий и оцениваем это в том числе. Мы можем вам с десяток моментов нарисовать, такие же, когда мы играем против соперника.

К сожалению, сейчас не МИР Российская Премьер-лига, а ВАР Российская Премьер-лига. Вот это стойкое ожидание приговора. То есть мы даже забиваем гол и не радуемся.

Но так сейчас есть. Мы не знаем, что сейчас происходит, потому что могут ситуацию в одну сторону развернуть, а могут в другую. И самое страшное в том, что в любом случае признают, что все правильно, все абсолютно правильно», – сказал Гончаренко.