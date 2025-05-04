Семак прокомментировал дубль Соболева против «Пари НН»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о дубле нападающего Александра Соболева в матче 27-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:1).
- «Зенит» уступал после 1-го тайма.
- Соболев провел на поле 85 минут.
- Лучшим в матче признали не Александра, а Луиса Энрике.
– Что скажете об Александре Соболеве?
– Нужно было забить, чтобы почувствовать уверенность, потому что у него кроме голов было еще три стопроцентных момента, когда он бил в упор в первом тайме, во втором, ногой и головой.
Хорошо, что забил, но реализация, уверенность, дай бог, чтобы он это почувствовал. Без реализации надеяться на победу или желать, чтобы матчи складывались полегче, невозможно. Нужно забивать больше.
Источник: «Матч ТВ»