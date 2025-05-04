Семак прокомментировал дубль Соболева против «Пари НН»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о дубле нападающего Александра Соболева в матче 27-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:1).

«Зенит» уступал после 1-го тайма.

Соболев провел на поле 85 минут.

Лучшим в матче признали не Александра, а Луиса Энрике.

– Что скажете об Александре Соболеве?

– Нужно было забить, чтобы почувствовать уверенность, потому что у него кроме голов было еще три стопроцентных момента, когда он бил в упор в первом тайме, во втором, ногой и головой.

Хорошо, что забил, но реализация, уверенность, дай бог, чтобы он это почувствовал. Без реализации надеяться на победу или желать, чтобы матчи складывались полегче, невозможно. Нужно забивать больше.