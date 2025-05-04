Семак прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Пари НН»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог матча 27-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:1).

«Зенит» уступал после 1-го тайма.

Дубль у команды оформил Александр Соболев.

«Зенит» отстает от 1-го места на 4 очка.

– Что не получалось у вашей команды в первом тайме?

– Необходимо было забивать. У Саши Соболева были два убойнейших момента, в таких матчах желательно забивать первыми. Ошиблись в обороне, в том числе в эпизоде с пропущенным мячом. В остальном моменты были убойнейшие, нужно забивать. По-другому и не бывает. Хорошо, что проявили характер и, проигрывая, смогли победить. Сложная игра, но других и не будет.