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Примера. Дубль Мбаппе помог «Реалу» выиграть у «Сельты» (3:2)

Вчера, 16:56

В матче 34-го тура чемпионата Испании «Реал» обыграл «Сельту» со счетом 3:2.

Хозяева открыли счет на 33-й минуте усилиями Арда Гюлера. После этого форвард «Реала» Килиан Мбаппе оформил дубль, забив на 39-й и 48-й минутах.

«Сельте» удалось сократить отставание до минимума. Сначала на 69-й минуте отличился Хави Родригес, а на 76-й гол забил Виллиот Сведберг.

«Реал» сохраняет 2-е место в Ла Лиге с 75 очками после 34 матчей. Отставание от «Барселоны» составляет 4 очка. В чемпионате «Реал» одержал 4-ю победу подряд.

Испания. Примера. 34-й тур

Реал – Сельта – 3:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Гюлер, 33; 2:0 – Мбаппе, 39; 3:0 – Мбаппе, 48; 3:1 – Родригес, 69; 3:2 – Сведберг, 76.

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Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Сельта Реал Мбаппе Килиан
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