Газзаев поддержал увольнение Лички из «Динамо»

Бывший главный тренер ЦСКА, «Динамо» и сборной России Валерий Газзаев оценил отставку Марцела Лички с поста главного тренера бело-голубых.
«Жизнь профессионального тренера такая: нет результата – увольняют, есть результат – продолжает работать. Мне кажется, ничего неожиданного в отставке Лички нет. Человек не готов давать результат.
Я поддерживаю руководство «Динамо». Потому что условия созданы идеальные, а результата не было. «Динамо» – клуб с историей и амбициями. Им нужны трофеи», – сказал Газзаев.
- «Динамо» объявило об отставке Марцела Лички с поста главного тренера команды 1 мая. Он возглавлял команду с июня 2023 года.
- «Динамо» под руководством чеха заняло 3-е место в прошлом сезоне.
- В этом году команда находится на 5-м месте в РПЛ с 47 очками после 26 матчей и отставанием 4 очка от 3-го места. Также команда вылетела из FONBET Кубка России на стадии второго этапа 1/2 финала Пути Регионов.
- Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых стал Ролан Гусев.
Источник: «Спорт-Экспресс»