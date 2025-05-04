Газзаев поддержал увольнение Лички из «Динамо»

Бывший главный тренер ЦСКА, «Динамо» и сборной России Валерий Газзаев оценил отставку Марцела Лички с поста главного тренера бело-голубых.

«Жизнь профессионального тренера такая: нет результата – увольняют, есть результат – продолжает работать. Мне кажется, ничего неожиданного в отставке Лички нет. Человек не готов давать результат.

Я поддерживаю руководство «Динамо». Потому что условия созданы идеальные, а результата не было. «Динамо» – клуб с историей и амбициями. Им нужны трофеи», – сказал Газзаев.