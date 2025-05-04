Семин выдвинул условие для возвращения в «Локомотив»

Юрий Сeмин готов стать главным тренером «Локомотива» при выполнении определенных условий руководством клуба.

Специалист ни за что не согласится возглавить команду, если не будет иметь решающего слова по футбольным вопросам: как комплектовать команду, по какой схеме играть и прочему.

По словам источника, 77-летний тренер ведeт активный образ жизни и сложностей в работе не испытает.