Семин выдвинул условие для возвращения в «Локомотив»

Юрий Сeмин готов стать главным тренером «Локомотива» при выполнении определенных условий руководством клуба.
Специалист ни за что не согласится возглавить команду, если не будет иметь решающего слова по футбольным вопросам: как комплектовать команду, по какой схеме играть и прочему.
По словам источника, 77-летний тренер ведeт активный образ жизни и сложностей в работе не испытает.
- «Локомотив» после 27 туров занимает 6-е место в РПЛ с 45 очками.
- Клуб трижды выигрывал чемпионат России под руководством Семина.
- Его последним клубом был «Ростов», который он покинул 25 сентября 2021 года.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»