Ловчев дал совет «Локомотиву» насчет Галактионова

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев призвал не увольнять Михаила Галактионова из «Локомотива».
«Это молодой тренер, который работал с молодежной сборной, в «Пари НН» у него что‑то получалось. Но я человек, который работал с Лобановским, Бесковым, Качалиным. Они по 25 лет к тому времени работали тренерами и ошибались все.
Этот год у него получился немножко провальный, но дайте ему работать все равно. Вы завтра туда нового возьмете, он приведет игроков и будете создавать новую команду», – сказал Ловчев.
- «Локо» идет в РПЛ 6-м.
- Михаил Галактионов тренирует клуб с 2022 года.
- Собеседование в «Локо» уже прошел Станислав Черчесов.
Источник: «Матч ТВ»