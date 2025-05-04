Ловчев дал совет «Локомотиву» насчет Галактионова

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев призвал не увольнять Михаила Галактионова из «Локомотива».

«Это молодой тренер, который работал с молодежной сборной, в «Пари НН» у него что‑то получалось. Но я человек, который работал с Лобановским, Бесковым, Качалиным. Они по 25 лет к тому времени работали тренерами и ошибались все.

Этот год у него получился немножко провальный, но дайте ему работать все равно. Вы завтра туда нового возьмете, он приведет игроков и будете создавать новую команду», – сказал Ловчев.