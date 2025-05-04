Червиченко прокомментировал скорое назначение Черчесова в «Локомотив»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о готовящемся приходе Станислава Черчесова в «Локомотив».

«Приход Черчесова? Больших негативных моментов не вижу. Но формирование его взгляда, каким должен быть состав, займет время.

Не думаю, что Михаил Галактионов сильнее Черчесова. По послужному списку Черчесов выигрывает за явным преимуществом», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.