Черданцев отреагировал на высмеивание себя «Динамо» с помощью «Берегись автомобиля»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев оценил решение ЭСК по эпизоду из матча 26-го тура РПЛ «Динамо» – «Зенит» (1:1).

«Чистая игра в мяч. Нет серьезного нарушения правил. Это вердикт ЭСК. В репортаже я тоже сказал, что это чистая игра в мяч. Да, в отличие от судьи члены ЭСК посчитали действия Барриоса безрассудными после игры в мяч. По их мнению, нужно было дать желтую. Не красную. Только желтую. Что в принципе является вещью сугубо умозрительной: как оценить степень безрассудства?

Так что я от своих слов не отказываюсь и от оценки эпизода данной в эфире тоже не отказываюсь. «Динамо» смешно обыграло этот эпизод, у меня нет никаких претензий. Но хочу обратить внимание коллег, что дело вовсе не в том, что Барриос игрок «Зенита».

Я работал на матче «Локомотив» – «Зенит» и, когда там был забит гол после подката Баринова, я и там сказал, что это игра в мяч, и гол чистый. «Зенит», кстати, был недоволен моей оценкой эпизода, но я сказал коллегам: вот увидите, будет единогласное решение ЭСК в пользу Баринова. Так и вышло. Для меня это два похожих по сути эпизода, и по крайней мере я был последователен в их оценке», – написал Черданцев по ситуации.