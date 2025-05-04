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  • Черданцев отреагировал на высмеивание себя «Динамо» с помощью «Берегись автомобиля»

Черданцев отреагировал на высмеивание себя «Динамо» с помощью «Берегись автомобиля»

Сегодня, 09:24
8

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев оценил решение ЭСК по эпизоду из матча 26-го тура РПЛ «Динамо» – «Зенит» (1:1).

«Чистая игра в мяч. Нет серьезного нарушения правил. Это вердикт ЭСК. В репортаже я тоже сказал, что это чистая игра в мяч. Да, в отличие от судьи члены ЭСК посчитали действия Барриоса безрассудными после игры в мяч. По их мнению, нужно было дать желтую. Не красную. Только желтую. Что в принципе является вещью сугубо умозрительной: как оценить степень безрассудства?

Так что я от своих слов не отказываюсь и от оценки эпизода данной в эфире тоже не отказываюсь. «Динамо» смешно обыграло этот эпизод, у меня нет никаких претензий. Но хочу обратить внимание коллег, что дело вовсе не в том, что Барриос игрок «Зенита».

Я работал на матче «Локомотив» – «Зенит» и, когда там был забит гол после подката Баринова, я и там сказал, что это игра в мяч, и гол чистый. «Зенит», кстати, был недоволен моей оценкой эпизода, но я сказал коллегам: вот увидите, будет единогласное решение ЭСК в пользу Баринова. Так и вышло. Для меня это два похожих по сути эпизода, и по крайней мере я был последователен в их оценке», – написал Черданцев по ситуации.

  • Матч «Динамо» – «Зенит» в поле судил Виталий Мешков.
  • Барриос в матче с «Динамо» получил желтую карточку (4-ю в сезоне) за другое нарушение и пропустит ближайшую игру с «Пари НН».
  • Черданцев комментирует футбол с прошлого века.

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Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Барриос Вильмар Черданцев Георгий
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Комментарии (8)
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subbotaspartak
1746341813
Черданцев - ты берегись автомобиля...
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АК 68
1746348286
Последователен он? Все знают, что чердак за питерских и он сам прекрасно понимает, что если он хоть слово вякнет против, то его выгонят с ТВ, как быстрика.
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Semenycch
1746348485
Черданцев абсолютно прав! А в ЭСК РФС сидят моральные шлюхи! А может быть и физические!
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crf575757
1746351624
ЧЕРДАНЦЕВ - абсолютная бездарность, зато такое о себя высокое самомнение, аж противно! Тьфу!
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шахта Заполярная
1746352351
Чердак очень неприятное и мерзкое трепло.
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Красногвардейчик
1746352481
Что ж ты вертишься как уж на сковородке....мразь?
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Борис34684
1746354453
Отрабатывает газпремовское бабло исправно.
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Айболид
1746355098
секта настоько ссыклива , что им не хватает смелости признать правоту "чердака".
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