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  • Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Рубином»

Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Рубином»

Вчера, 22:21
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил результат матча 27-го тура РПЛ против «Рубина» (2:1).

– Как и ожидалось, получилась очень сложная игра. Забили быстрый гол с пенальти, потом был момент у Кордобы… Затем была необъяснимая ситуация, когда пошли смотреть ВАР: игрок соперника в момент касания мяча руки просто лежал. И лежал в направлении углового флага. Не понимаю, зачем главного арбитра позвали смотреть ВАР.

После этого мы стали играть как‑то скованно, чуть‑чуть упрощали игру. А нужно было продолжать играть, ведь начало было хорошим.

Во втором тайме тоже были подходы, сзади сыграли довольно надежно. «Рубин» один раз простил нас, но и у нас были шансы увеличить преимущество. Главное, что мы набрали три очка. Вес каждого очка очень высок, но ребята справились с давлением. Сейчас нужно чуть остыть и готовиться к ЦСКА.

– С чем была связана замена Черникова?

– Желтой карточкой. Я боялся, что судья покажет ему вторую. Саша играет жестко, а он уходил от борьбы, чтобы не рисковать. Это только из‑за карточки.

– Вы были уверены в Сперцяне, когда он пошел бить пенальти?

– Даже не обсуждалось. Он наш пенальтист. Он четко понимает, где ошибся ранее.

  • «Краснодар» может оформить чемпионство через неделю.
  • Команда лидирует с 7-очковым отрывом.
  • Следующий соперник – ЦСКА (10 мая).

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Мусаев Мурад
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bomilazdeshnii
1746300404
С ПОБЕДОЙ КРАСНОДАР!!!
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