Галактионов прокомментировал отсутствие легионеров в составе «Локо» в матче с «Оренбургом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал комментарий после матча 27-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:1).

– Сегодня стартовый состав «Локомотива» полностью состоял из российских футболистов. Было ли это специально?

– Мы на этом не акцентируем внимание. Но подчеркиваю, если уровень готовности и исполнительского мастерства у иностранцев такой же, как и у российских игроков, то выбор будет отдаваться тем, кто готов сильнее. И это вне зависимости от паспорта.