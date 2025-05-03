Мостовой поблагодарил Личку после отставки Марцела из «Динамо»

Александр Мостовой прокомментировал отставку Марцела Лички с поста главного тренера «Динамо».
«У меня с Личкой сложились прекрасные отношения, благодарен ему, что он не отказался и предложил мне пройти стажировку в «Динамо». Мы много с ним общались, обменивались знаниями о футболе.
В отличии от других, Марцел – футбольный человек, с ним было приятно иметь дело», – сказал Мостовой.
- Личка возглавлял «Динамо» с лета 2023 года.
- В прошлом сезоне команда под его руководством упустила чемпионство в последнем туре РПЛ.
- В текущем розыгрыше Премьер-лиги динамовцы идут на 5-м месте. Из Кубка они вылетели во вторник от «Спартака».
Источник: «РБ Спорт»