Мостовой поблагодарил Личку после отставки Марцела из «Динамо»

Александр Мостовой прокомментировал отставку Марцела Лички с поста главного тренера «Динамо».

«У меня с Личкой сложились прекрасные отношения, благодарен ему, что он не отказался и предложил мне пройти стажировку в «Динамо». Мы много с ним общались, обменивались знаниями о футболе.

В отличии от других, Марцел – футбольный человек, с ним было приятно иметь дело», – сказал Мостовой.