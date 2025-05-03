Определен главный кандидат на замену Галактионову в «Локомотиве»

«Локомотив» вскоре может уволить главного тренера Михаила Галактионова.

Главный кандидат на замену – Станислав Черчесов. Это креатура Бориса Ротенберга, который по окончании сезона может стать генеральным директором «Локо».

«Сам Галактионов не собирается подавать в отставку с поста главного тренера, его контракт действует до следующего лета. С большой долей вероятности все решения о будущем тренера будут приняты после окончания сезона», – написал источник.