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  • Быстров раскрыл детали своего знаменитого трансфера из «Спартака» в «Зенит»

Быстров раскрыл детали своего знаменитого трансфера из «Спартака» в «Зенит»

Вчера, 19:37
2

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров вспомнил, как переходил из «Спартака» в «Зенит» в 2009 году.

  • «Зенит» купил Быстрова за 9 миллионов евро.
  • Владимир – воспитанник петербуржцев.
  • С «Зенитом» Быстров дважды брал РПЛ.

– Решение было принято еще когда я переходил в «Спартак». Я ребятам сказал – если меня позовут обратно, я перейду. У меня была опция того, что могу выкупить свой контракт. Что и произошло. Это было мое решение, что перехожу обратно.

– Просто есть версия, что был звонок, админресурс.

– Просто со мной из «Спартака» никто не говорил. Просто если они были заинтересованы в том, чтобы меня оставить, наверное, надо было…

– Накинуть чуть-чуть.

– Как-то себя проявить.

– Увеличить зарплату.

– Зачем? Хотя бы поговорить. Что мы на тебя рассчитываем, у тебя заканчивается контракт, мы дадим новый. И это бы меня не остановило, но они отмолчались. Когда придут деньги, мы тебе отдадим трансферный лист. Я полдня провел в клубе, сидели у Карпина в офисе, он тогда был гендиректором. Ждали, придут ли деньги. Пришло подтверждение, я поехал в аэропорт и подписал контракт.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Быстров Владимир
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Комментарии (2)
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svan61
1746293296
кому то, наверное, интересны его воспоминания и он сам.
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кайрос
1746297728
Кому нах нужна эта древняя история. Тут Зюба всех потрясает--сначала дрочиловом на видео, потом голевыми рекордами. Еще успевает с кем погрызьтся . Ну просто расейская звязда.На все времена.Гы гы
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