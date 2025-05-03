Быстров раскрыл детали своего знаменитого трансфера из «Спартака» в «Зенит»

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров вспомнил, как переходил из «Спартака» в «Зенит» в 2009 году.

«Зенит» купил Быстрова за 9 миллионов евро.

Владимир – воспитанник петербуржцев.

С «Зенитом» Быстров дважды брал РПЛ.

– Решение было принято еще когда я переходил в «Спартак». Я ребятам сказал – если меня позовут обратно, я перейду. У меня была опция того, что могу выкупить свой контракт. Что и произошло. Это было мое решение, что перехожу обратно.

– Просто есть версия, что был звонок, админресурс.

– Просто со мной из «Спартака» никто не говорил. Просто если они были заинтересованы в том, чтобы меня оставить, наверное, надо было…

– Накинуть чуть-чуть.

– Как-то себя проявить.

– Увеличить зарплату.

– Зачем? Хотя бы поговорить. Что мы на тебя рассчитываем, у тебя заканчивается контракт, мы дадим новый. И это бы меня не остановило, но они отмолчались. Когда придут деньги, мы тебе отдадим трансферный лист. Я полдня провел в клубе, сидели у Карпина в офисе, он тогда был гендиректором. Ждали, придут ли деньги. Пришло подтверждение, я поехал в аэропорт и подписал контракт.