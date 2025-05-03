Червиченко прокомментировал возможное назначение Карпина в «Динамо»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался по поводу возможного прихода Валерия Карпина в «Динамо».

«Для достижения результата может потребоваться два-три года. Карпин работал над «Ростовом» два-три года. Команда не сразу при нем побежала-полетела.

Если Карпин займется «Динамо», им все равно придется потерпеть года полтора. Карпину нужен определенный набор игроков. Он захочет купить ребят из «Ростова». Вряд ли «Ростов» захочет отпускать», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.