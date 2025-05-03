Быстров прокомментировал свой знаменитый подкат против Роналду

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров вспомнил подробности матча против Португалии в 2012 году (1:0).

«Мой подкат и отбор против Криштиану Роналду? Красивый момент, убрал Роналду.

В этом матче было еще моментов 20, где каждый друг другу помогал и добегал. Один раз не добежишь – это чревато. У них Данни, который в РПЛ был лучшим, не проходил в состав.

Естественно, я был обязан добежать в опорную зону и отобрать мяч у Роналду. И потом еще побежал в атаку, добежал до штрафной. И понял, что не чувствую ног. Но ничего», – сказал Быстров на бусти-аккаунте Сергея Егорова.