Реакция Генича на хамский поступок Глушенкова по отношению к Семаку

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил поступок зенитовца Максима Глушенкова.

После замены в матче 26-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1) Глушенков не пожал руку главному тренеру Сергею Семаку.

Игрок сразу ушел в раздевалку.

Глушенков в марте говорил, что не получает удовольствия от игры за «Зенит».

«Максу на футбол до балды. Для него футбол – работа, средство для заработка.

Ему многое дано, он играет, большие деньги получает, но не рассматривает футбол как смысл жизни. Он вряд ли смотрит футбол, следит за другими командами», – сказал Генич на бусти-аккаунте Сергея Егорова.