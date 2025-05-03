Дзюба заявил о выполнении всех целей на сезон

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба сообщил, что выполнил все личные цели на сезон.

Накануне «Акрон» победил «Динамо Мх» (1:0) в 27-м туре РПЛ.

Дзюба в этом сезоне стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

Также Артем стал рекордсменом чемпионата России по «гол+пас».

«Приятно, что решил все поставленные перед собой задачи. Но самое главное, что мы победили, ведь эта игра была очень важна с турнирной точки зрения. После победы над «Динамо» на 99% обеспечили себе место в РПЛ на следующий сезон.

Теперь можем спокойно играть и получать удовольствие без всякой нервотрепки. И я глобально выполнил всe, что хотел», – сказал Дзюба.