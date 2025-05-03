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Фанаты «Интера Майами» призвали клуб избавиться от Месси

Сегодня, 08:56
9

Болельщики «Интера Майами» выразили недовольство в соцсети после вылета команды от «Ванкувер Уайткэпс» из Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

ThePessiLad: «Как болельщик «Интер Майами» с момента его основания я хочу, чтобы Месси ушeл из моего клуба. Он тормозит развитие команды. Пожалуйста, Бекхэм, скажи ему найти новый клуб. Нам нужны трофеи, а не заканчивающие игроки».

Laisser Maeda: «К чeрту этого плаксу Месси и этого дерьмового старого Суареса!».

Kody Cicale: «Обязательно сделайте заявление об исчезновении Месси».

  • Лионель Месси всего провел в этом сезоне 13 встреч, забил 8 голов, отдал 3 передачи.
  • В первых 9 играх в 2025 году Месси только в одной не отметился голевыми действиями.
  • Контракт Лео действует до декабря.

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Источник: «Чемпионат»
США. МЛС Аргентина. Примера Интер Майами Месси Лионель
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Комментарии (9)
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Romeo 123
1746254426
Да кому нужен этот пешеход, это в Барселоне вся команда играла на гнома что бы он забил. В сборной он тоже не блещет . Гном игрок одной команды.
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1746254970
Видать болельщик Интера с момента его основания аж в 2018 году, плохо помнит историю своего клуба. Интер Майами в 2023 году до прихода Мессии - 27 место в общей таблице МЛС; Интер Майами в 2024 году после прихода Месси - 1 место в общей таблице МЛС.
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Hunter 717
1746254996
Вот вы пиз****и не благодарные…. Без него вы бы и не взяли ни одного кубка … желаю вам больше и не взять ни одного кубка как он уйдет а ведь так и будет
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mikatv
1746256408
С ума сойти четыре истерички что-то написали после вылета Майами. В версии бомбардира-фанаты требуют. Если я напишу, что весь ваш сайт сборище бездарных графоманов, и вам место на помойке, дадите заголовок - читатели требуют разогнать редакцию Бомбардира
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bumer_moscow
1746257162
Бэкс покупай Роналду
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Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1746258452
Луис Суарес с Месси круто играют
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АртурZaСМ
1746261625
Дешевки как они забазарили... забыли совсем кто им принес первый и единственный трофей. Без Лео не видать бы им этого трофея как своих ушей... Да да избавьтесь от Лео и будете барахтаться в конце таблицы. Тупые ушлепаны хоть бы посмотрели статистику результатов с Месси и без него...
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