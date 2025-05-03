Фанаты «Интера Майами» призвали клуб избавиться от Месси

Болельщики «Интера Майами» выразили недовольство в соцсети после вылета команды от «Ванкувер Уайткэпс» из Кубка чемпионов КОНКАКАФ.
ThePessiLad: «Как болельщик «Интер Майами» с момента его основания я хочу, чтобы Месси ушeл из моего клуба. Он тормозит развитие команды. Пожалуйста, Бекхэм, скажи ему найти новый клуб. Нам нужны трофеи, а не заканчивающие игроки».
Laisser Maeda: «К чeрту этого плаксу Месси и этого дерьмового старого Суареса!».
Kody Cicale: «Обязательно сделайте заявление об исчезновении Месси».
- Лионель Месси всего провел в этом сезоне 13 встреч, забил 8 голов, отдал 3 передачи.
- В первых 9 играх в 2025 году Месси только в одной не отметился голевыми действиями.
- Контракт Лео действует до декабря.
Источник: «Чемпионат»