Канчельскис одним словом описал место «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

Андрей Канчельскис раскритиковал результаты «Манчестер Юнайтед» в английской Премьер-лиге.
«Конечно, победа в Лиге Европы будет спасением сезона. Каждый трофей для клуба – неплохо. 14-е место, конечно, это позор.
Но зачем нужно было ждать середины сезона, чтобы менять Тен Хага? Можно было после Кубка пожать руки и разойтись. Но, видите, его оставили. Все мы убеждаемся, что это неправильное решение.
Американцы! Футбол, наверное, из космоса видели. Возможно, им подсказывали, но они не принимали во внимание.
Видите, 14-е место, спасти команду, кто бы ни пришел, невозможно. Поэтому ставка на Лигу Европы, чтобы немного реабилитироваться перед самими собой и перед болельщиками.
Посмотрим. «Тоттенхэм» тоже хочет. В финале будет интересно, но они еще не вышли туда», – сказал Канчельскис.
- «МЮ» набрал 39 очков в 34 турах АПЛ.
- Канчельскис выступал за клуб с 1991 по 1995 год.
- Его статистика: 161 матч, 36 голов, 16 ассистов.