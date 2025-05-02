Канчельскис одним словом описал место «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

Андрей Канчельскис раскритиковал результаты «Манчестер Юнайтед» в английской Премьер-лиге.

«Конечно, победа в Лиге Европы будет спасением сезона. Каждый трофей для клуба – неплохо. 14-е место, конечно, это позор.

Но зачем нужно было ждать середины сезона, чтобы менять Тен Хага? Можно было после Кубка пожать руки и разойтись. Но, видите, его оставили. Все мы убеждаемся, что это неправильное решение.

Американцы! Футбол, наверное, из космоса видели. Возможно, им подсказывали, но они не принимали во внимание.

Видите, 14-е место, спасти команду, кто бы ни пришел, невозможно. Поэтому ставка на Лигу Европы, чтобы немного реабилитироваться перед самими собой и перед болельщиками.

Посмотрим. «Тоттенхэм» тоже хочет. В финале будет интересно, но они еще не вышли туда», – сказал Канчельскис.