Жесткая реакция Канчельскиса на увольнение Лички из «Динамо»

Андрей Канчельскис оценил решение «Динамо» отправить в отставку главного тренера Марцела Личку.
«Личка очень хорошо поработал в «Динамо». Он многое привнeс в игру команды. Напомню, что они могли стать чемпионами.
Решение о его увольнении поспешное. Дали бы ему поработать ещe хотя бы год. «Динамо» действительно играло в классный и атакующий футбол.
Почему нельзя дать доработать четыре тура? Именно сейчас надо увольнять? Я не понимаю этого.
Дайте человеку доработать и попрощайтесь нормально! Понимаю, когда убирают в середине сезона, но не за четыре тура до конца. Что за детский сад?
Пускай руководители решают. Пожелаю Личке хорошо отдохнуть и пойти в бой с новыми силами», – сказал Канчельскис.
- Личка возглавлял «Динамо» с лета 2023 года.
- В прошлом сезоне команда под его руководством упустила чемпионство в последнем туре РПЛ.
- В текущем розыгрыше Премьер-лиги динамовцы идут на 5-м месте. Из Кубка они вылетели во вторник от «Спартака».
Источник: «Чемпионат»