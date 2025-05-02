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Жесткая реакция Канчельскиса на увольнение Лички из «Динамо»

Сегодня, 16:37
9

Андрей Канчельскис оценил решение «Динамо» отправить в отставку главного тренера Марцела Личку.

«Личка очень хорошо поработал в «Динамо». Он многое привнeс в игру команды. Напомню, что они могли стать чемпионами.

Решение о его увольнении поспешное. Дали бы ему поработать ещe хотя бы год. «Динамо» действительно играло в классный и атакующий футбол.

Почему нельзя дать доработать четыре тура? Именно сейчас надо увольнять? Я не понимаю этого.

Дайте человеку доработать и попрощайтесь нормально! Понимаю, когда убирают в середине сезона, но не за четыре тура до конца. Что за детский сад?

Пускай руководители решают. Пожелаю Личке хорошо отдохнуть и пойти в бой с новыми силами», – сказал Канчельскис.

  • Личка возглавлял «Динамо» с лета 2023 года.
  • В прошлом сезоне команда под его руководством упустила чемпионство в последнем туре РПЛ.
  • В текущем розыгрыше Премьер-лиги динамовцы идут на 5-м месте. Из Кубка они вылетели во вторник от «Спартака».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Бр Динамо Канчельскис Андрей Личка Марцел
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Комментарии (9)
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alex1951
1746193847
Андрей ,солидарен....Но ,как гласит старая руссиш поговоркен - Прав не тот ,кто прав,а у кого больше прав. Аксиома.
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slavа0508
1746193963
Согласен до конца сезона поработал бы ...
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АК 68
1746194918
У Динамо по силе и по стоимости 3-4-ый состав в РПЛ, они и борятся за 3-4 место, выше головы сложно прыгнуть и ещё не известно пойдёт ли на пользу смена тренера.
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neim
1746196218
Зато новый тренер проведёт предсезонную подготовку и начнёт новый чемпионат уже со "своей" командой.
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balam
1746198546
вот это зря.Личка большой молодец
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Max-Min-vkontakte
1746199070
ну, очень жёстко, конечно, не выбирая выражений))
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СильныйМозг
1746204356
Наверное Абаскаль уже едет. :)))
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