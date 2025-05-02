Жесткая реакция Канчельскиса на увольнение Лички из «Динамо»

Андрей Канчельскис оценил решение «Динамо» отправить в отставку главного тренера Марцела Личку.

«Личка очень хорошо поработал в «Динамо». Он многое привнeс в игру команды. Напомню, что они могли стать чемпионами.

Решение о его увольнении поспешное. Дали бы ему поработать ещe хотя бы год. «Динамо» действительно играло в классный и атакующий футбол.

Почему нельзя дать доработать четыре тура? Именно сейчас надо увольнять? Я не понимаю этого.

Дайте человеку доработать и попрощайтесь нормально! Понимаю, когда убирают в середине сезона, но не за четыре тура до конца. Что за детский сад?

Пускай руководители решают. Пожелаю Личке хорошо отдохнуть и пойти в бой с новыми силами», – сказал Канчельскис.