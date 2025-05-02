Семак высказался о кадровых проблемах «Зенита» перед матчем с «Пари НН»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы о составе в преддверии домашней игры 27-го тура РПЛ против «Пари НН».
– Насколько серьезной вам представляется проблема отсутствия Вильмара Барриоса в противостоянии против «Пари НН»?
– Вильмар – один из лидеров нашей команды. Конечно, отсутствие этого игрока всегда влияет на игру. Но у нас есть другие игроки, которые должны выходить и помогать команде как раз в таких ситуациях.
– Есть ли новости из лазарета? Все ли готовы принять участие в следующем матче?
– Посмотрим. На сегодняшний день восстанавливается Дима Чистяков. Сегодня он попробует поработать в общей группе. Остальные, в принципе, готовы.
Есть небольшие повреждения, но я думаю, что они позволят тренироваться и готовиться к матчу всем остальным игрокам.
– По поводу опорной зоны. Там выходили в течение сезона и Дуглас Сантос, и Ваня Дркушич, и Саша Зделар. Я не спрашиваю, естественно, кто выйдет, но кого вы рассматриваете, кто претендует на место в опорной зоне в отсутствии Вильмара? Какой арсенал игроков, расскажите.
– Все эти игроки и претендуют – те, у которых есть опыт игры на этой позиции, те, которые понимают, как нужно действовать в зависимости от требований этой игры, которую мы хотим построить.
И будет играть тот игрок, который на сегодняшний день готов лучше и понимает функционал этой позиции.
- «Зенит» примет «Пари НН» в воскресенье 4 мая.
- Начало матча – в 19:30 мск.
- Петербуржцы идут на 2-м месте в РПЛ, нижегородцы – на 13-м.