Семак высказался о кадровых проблемах «Зенита» перед матчем с «Пари НН»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы о составе в преддверии домашней игры 27-го тура РПЛ против «Пари НН».

– Насколько серьезной вам представляется проблема отсутствия Вильмара Барриоса в противостоянии против «Пари НН»?

– Вильмар – один из лидеров нашей команды. Конечно, отсутствие этого игрока всегда влияет на игру. Но у нас есть другие игроки, которые должны выходить и помогать команде как раз в таких ситуациях.

– Есть ли новости из лазарета? Все ли готовы принять участие в следующем матче?

– Посмотрим. На сегодняшний день восстанавливается Дима Чистяков. Сегодня он попробует поработать в общей группе. Остальные, в принципе, готовы.

Есть небольшие повреждения, но я думаю, что они позволят тренироваться и готовиться к матчу всем остальным игрокам.

– По поводу опорной зоны. Там выходили в течение сезона и Дуглас Сантос, и Ваня Дркушич, и Саша Зделар. Я не спрашиваю, естественно, кто выйдет, но кого вы рассматриваете, кто претендует на место в опорной зоне в отсутствии Вильмара? Какой арсенал игроков, расскажите.

– Все эти игроки и претендуют – те, у которых есть опыт игры на этой позиции, те, которые понимают, как нужно действовать в зависимости от требований этой игры, которую мы хотим построить.

И будет играть тот игрок, который на сегодняшний день готов лучше и понимает функционал этой позиции.