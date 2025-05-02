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  • Бабаев – о зимних трансферах «Спартака»: «Окупить такие вложения экономически невозможно»

Бабаев – о зимних трансферах «Спартака»: «Окупить такие вложения экономически невозможно»

Сегодня, 14:39
9

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о дорогих покупках «Спартака» во время зимнего трансферного окна.

  • Спартаковцы потратили более 30 млн евро на Пабло Солари (12 млн) и Ливая Гарсию (18,7 млн).

– Вы в феврале говорили, что вас удивили трансферы «Спартака» и что не видите в них логики.

– Я говорил не совсем так. Речь шла о целесообразности с точки зрения экономики. То, что это два статусных футболиста, ни у кого не было вопросов.

Никого не должно вводить в заблуждение, что они пока не проявили себя в полной мере. Но сегодня такая ситуация, что если ты выиграешь и Кубок России, и чемпионат, окупить такие вложения экономически все равно невозможно.

Поэтому речь о том, что важно понимать бизнес‑логику, в которой мы живем.

– Как вы объясняете, что ЦСКА потратил на трансферы в разы меньше «Спартака», но обыграл их и на данный момент идет выше в таблице?

– Пока сезон продолжается, мы вполне можем оказаться и ниже. Если говорить о прошедшем дерби, мы оказались чуть лучше готовы.

Это успех не только в матче со «Спартаком», а в целом успешная серия после зимы. Это не случайность и не фарт, а хорошая работа тренерского штаба и футболистов, которые сделали работу над ошибками по итогам первого круга и уверенно идут на дистанции. Надеюсь, что так и продолжат.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Гарсия Ливай Солари Пабло Бабаев Роман
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Комментарии (9)
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FFR
1746186980
По ответам видно, что Роман Бабаев умный человек.
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Сергей-Горовой-google
1746187803
помолчал бы лучше, голодранец, сошёл бы за умного.
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рылы
1746188002
взял - и просто унизил косорылых)
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Борис34684
1746190173
Ты бы лучше о своих трансферах говорил и думал, взяли двоих и оба пока в холостую.
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alefreddy
1746190259
аккуратно однако
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алдан2014
1746191550
Бабаев светлая голова,думаю ,что лучший менеджер на вчера и сегодня
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R_a_i_n
1746192270
В пору думать о летних трансферах уже.
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