Маркиньос: «Я на 100% красно-белый»

Форвард «Спартака» Маркиньос выразил полную лояльность клубу.

«Я очень счастлив в «Спартаке». Думаю, что это лучший клуб России. Даже мой отец, до того, как погиб, говорил, что он очень гордится тем, что я играю в таком великом клубе с такой большой историей.

Я действительно здесь очень счастлив и надеюсь играть здесь ещe очень много лет. Я на 100% красно-белый», – сказал Маркиньос.