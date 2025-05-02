Реакция Бубнова на увольнение Лички из «Динамо»

Бывший динамовец Александр Бубнов высказался об уходе из клуба главного тренера Марцела Лички.

«Мне стиль его нравился, я вообще положительно оцениваю его, потому что в прошлом году он вообще добился… От него никто такого результата не ждал.

Единственное, на мой взгляд, «Динамо» вот так вот провалилось, как они говорят, не столько из-за его ошибок тренерских, сколько из-за грубых ошибок, и в первую очередь обороны и вратаря», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».