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Гришин исключил появление в «Динамо» российского тренера

Сегодня, 09:34
2

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин не верит, что «Динамо» возглавит российский тренер.

«Пока Желько Бувач будет спортивным директором «Динамо», в клубе не будет российского тренера. Ранее Бувач привeл Сандро Шварца, Желько работает только с иностранцами.

Возникает вопрос. Бувач приводит тренеров, их убирают, а Желько остаeтся. Это хорошая позиция – я тренеров назначаю, а сам ни за что не отвечаю. Сейчас будет интересно посмотреть, кого «Динамо» возьмeт тренером», – сказал Гришин.

  • Накануне «Динамо» уволило главного тренера Марцела Личку.
  • Чех возглавлял «Динамо» с лета 2023 года.
  • В прошлом сезоне команда под его руководством упустила чемпионство в последнем туре РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Гришин Александр
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Комментарии (2)
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SLADE2019
1746174506
А что он сделал не так. И Шварц, и Личка были, как минимум неплохими. Провальными эти назначения только дурак назовет.
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АЛЕКС 58
1746178274
Чем вам Личка не угодил,придурки. Придёт чабан или пудель ещё хуже будет
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