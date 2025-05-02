Гришин исключил появление в «Динамо» российского тренера

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин не верит, что «Динамо» возглавит российский тренер.

«Пока Желько Бувач будет спортивным директором «Динамо», в клубе не будет российского тренера. Ранее Бувач привeл Сандро Шварца, Желько работает только с иностранцами.

Возникает вопрос. Бувач приводит тренеров, их убирают, а Желько остаeтся. Это хорошая позиция – я тренеров назначаю, а сам ни за что не отвечаю. Сейчас будет интересно посмотреть, кого «Динамо» возьмeт тренером», – сказал Гришин.