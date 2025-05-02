Детали ухода Лички из «Динамо»

Марцел Личка попрощается с «Динамо» сегодня на утренней тренировке.

«Динамо» и Личка расходятся цивилизованно и по‑доброму, тренер еще в Москве, и сейчас его агент с клубом обсуждает финальные детали расставания.

В пятницу Личка планирует проститься с командой перед утренней тренировкой, после чего и он, и его помощники – брат Марио Личка, Ойеволе и Армичи, уже де‑факто покинут «Динамо», – сообщил источник.