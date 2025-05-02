Детали ухода Лички из «Динамо»

Марцел Личка попрощается с «Динамо» сегодня на утренней тренировке.
«Динамо» и Личка расходятся цивилизованно и по‑доброму, тренер еще в Москве, и сейчас его агент с клубом обсуждает финальные детали расставания.
В пятницу Личка планирует проститься с командой перед утренней тренировкой, после чего и он, и его помощники – брат Марио Личка, Ойеволе и Армичи, уже де‑факто покинут «Динамо», – сообщил источник.
- Личка возглавлял «Динамо» с лета 2023 года.
- В прошлом сезоне команда под его руководством упустила чемпионство в последнем туре РПЛ.
- В текущем розыгрыше Премьер-лиги динамовцы идут на 5-м месте. Из Кубка они вылетели во вторник от «Спартака».
Источник: «Матч ТВ»