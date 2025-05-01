Реакция Радимова на увольнение Лички из «Динамо»

Владислав Радимов оценил решение «Динамо» отправить в отставку главного тренера Марцела Личку.

«Хороший, красивый футбол и в «Оренбурге», и в «Динамо» он ставил, другое дело, что не хватало баланса для того, чтобы добиваться самых высоких задач.

В этом плане как раз и не было того, чтобы совместить результат с качеством игры. Хороший атакующий футбол, но он не давал того результата, который ждали в «Динамо».

Видно же, что контакта практически нет с руководством – это раз. А второе – Личка даже на пресс‑конференции говорил о погоде в другой стране, тем самым намекая, что готов уехать.

Все началось еще с зимней подготовки, когда «Динамо» провалило товарищеский турнир, где проигрывало всем подряд с крупным счетом, и молодежь, которая наигрывалась… Ну и, конечно, повлияла на результат травма Тюкавина», – сказал Радимов.