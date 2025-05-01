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  • «Динамо» предостерегли от назначения Карпина: «Это будет моральный коллапс»

«Динамо» предостерегли от назначения Карпина: «Это будет моральный коллапс»

Вчера, 18:18
4

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что «Динамо» не стоит приглашать главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Что касается возможности Карпина возглавить «Динамо», то для него это будет с моральной точки зрения коллапс. В нем разочаруются многие люди.

В марте он устал ездить, бросил команду [»Ростов»] за три дня до начала чемпионата, но как только замаячило «Динамо», уже не устал.

Есть и другой момент. Раньше Карпин совмещал работу в сборной и в «Ростове», в команде, которая не претендует ни на что. «Динамо» же хотят стать чемпионами, выиграть Кубок.

Если вдруг он будет совмещать работу в национальной команде и в «Динамо», то клубы первой шестерки могут заявить о конфликте интересов», – сказал Селюк.

  • Марцел Личка возглавлял «Динамо» с лета 2023 года.
  • В прошлом сезоне команда под его руководством упустила чемпионство в последнем туре РПЛ.
  • В текущем розыгрыше Премьер-лиги динамовцы идут на 5-м месте. Из Кубка они вылетели во вторник от «Спартака».

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Карпин Валерий Селюк Дмитрий
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Комментарии (4)
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Кузьмич на трибуне
1746115434
А кто предостерёг? Селюк ? Это что эксперт? Если Селюк предостерегает, значит нужно брать Карпина. В конце концов будет Карпин. Возможно по окончании сезона, возможно в межсезонье, но до начала сборов.
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Интерес
1746118392
Поставьте СЕлюка,это второй тренер страны после Мостового.
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andr45
1746120351
Я за Карпушу-дорогушу) В «Спартаке» Карпуша-дорогуш на никчемные трансферы потратил 270 (ДВЕСТИ СЕМЬДЕСЯТ) миллионов евро. Пора и ВТБ раскошелиться)
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СПОРТ 21 века
1746130956
Если верить молодёжным размышлениям: "Карпин придёт и Динамо пройдёт с коэффициентом 100". Честно говоря, всё это уже поздно. Нужно было раньше думать. Осталось какие-то несколько туров. Даже Если Динамо все матчи заберёт при Валерии Георгиевиче всё равно чемпионами не станут. А жаль...
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