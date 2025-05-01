«Динамо» предостерегли от назначения Карпина: «Это будет моральный коллапс»

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что «Динамо» не стоит приглашать главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Что касается возможности Карпина возглавить «Динамо», то для него это будет с моральной точки зрения коллапс. В нем разочаруются многие люди.

В марте он устал ездить, бросил команду [»Ростов»] за три дня до начала чемпионата, но как только замаячило «Динамо», уже не устал.

Есть и другой момент. Раньше Карпин совмещал работу в сборной и в «Ростове», в команде, которая не претендует ни на что. «Динамо» же хотят стать чемпионами, выиграть Кубок.

Если вдруг он будет совмещать работу в национальной команде и в «Динамо», то клубы первой шестерки могут заявить о конфликте интересов», – сказал Селюк.