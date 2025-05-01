Гвардиола высказался о яркой ничьей «Барселоны» и «Интера» в полуфинале ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от матча «Барселона» – «Интер».

Команды провели первый полуфинал Лиги чемпионов.

Итоговый счет – 3:3. Каталонцы отыгрались, уступая по ходу встречи 0:2 и 2:3.

Ответный матч пройдет 6 мая в Милане.

«Меня удивило, насколько хороша была игра. Благодаря таким матчам стадионы никогда не будут пустовать.

Результат неважен. Главное, что люди, которые любят «Барсу», очень гордятся командой.

«Интер» тоже был невероятен. Восхищает, как они защищаются, как перестраиваются, как физически подготовлены и хорошо организованы. [Симоне] Индзаги – отличный тренер», – сказал Гвардиола.