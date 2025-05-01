Газзаев прокомментировал увольнение Лички из «Динамо»

Валерий Газзаев оценил решение «Динамо» отправить в отставку главного тренера Марцела Личку.
«Когда нет результата, то тренера увольняют, это нормальный процесс. «Динамо» – клуб с большими традициями и амбициями, ставит большие задачи в национальном первенстве. Жизнь тренера такая, если нет результата, то тренера увольняют.
Мне кажется, что причина именно в неудовлетворительных результатах, ничего неожиданного нет. В прошлом году команда была в шаге от чемпионства, в этом году намного хуже выступила и в чемпионате, и в Кубке России.
Поэтому мне кажется правильным и логичным решение руководства «Динамо» об увольнении Лички. Были прекрасные возможности, но результата не было», – сказал Газзаев.
- Личка возглавлял «Динамо» с лета 2023 года.
- В прошлом сезоне команда под его руководством упустила чемпионство в последнем туре РПЛ.
- В текущем розыгрыше Премьер-лиги динамовцы идут на 5-м месте. Из Кубка они вылетели во вторник от «Спартака».
Источник: ТАСС