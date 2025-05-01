Газзаев прокомментировал увольнение Лички из «Динамо»

Валерий Газзаев оценил решение «Динамо» отправить в отставку главного тренера Марцела Личку.

«Когда нет результата, то тренера увольняют, это нормальный процесс. «Динамо» – клуб с большими традициями и амбициями, ставит большие задачи в национальном первенстве. Жизнь тренера такая, если нет результата, то тренера увольняют.

Мне кажется, что причина именно в неудовлетворительных результатах, ничего неожиданного нет. В прошлом году команда была в шаге от чемпионства, в этом году намного хуже выступила и в чемпионате, и в Кубке России.

Поэтому мне кажется правильным и логичным решение руководства «Динамо» об увольнении Лички. Были прекрасные возможности, но результата не было», – сказал Газзаев.