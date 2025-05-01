Черчесов: «Приходить в «Динамо» нужно только с одной целью»

Станислав Черчесов ответил на вопросы о возможном назначении на пост главного тренера «Динамо».
– С трудом дозвонился до вас. Где сейчас находитесь?
– В горах в родной Осетии.
– Вы в курсе, что Личка уволен с поста главного тренера «Динамо»?
– Ах вот почему у меня столько пропущенных... Узнал эту новость только от вас.
– То есть, из «Динамо» пока не звонили?
– Никто не звонил.
– А если такой звонок поступит, какой станет ваша реакция?
– Повторю то, что говорил в конце марта. Черчесов пока не становился чемпионом России в качестве тренера – это факт. «Динамо» даже не может, а должно брать золото – тоже факт.
А еще один факт заключается в том, что если менеджмент клуба посчитает нужным обсудить со мной такой вопрос, то готов к общению.
Со своей стороны скажу так: приходить в «Динамо» нужно только с одной целью – брать титул РПЛ. Других задач у тренера такой команды быть не должно, да и времени у меня нет – все-таки не 50 лет, пора брать трофей в России.
Что касается состава, то у бело-голубых для этого есть почти все – образно говоря, для борьбы за чемпионство нужно сделать один шаг. А есть клубы, которым требуется два. Или даже три.
- Личка возглавлял «Динамо» с лета 2023 года.
- В прошлом сезоне команда под его руководством упустила чемпионство в последнем туре РПЛ.
- В текущем розыгрыше Премьер-лиги динамовцы идут на 5-м месте. Из Кубка они вылетели во вторник от «Спартака».