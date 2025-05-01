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  • Черчесов: «Приходить в «Динамо» нужно только с одной целью»

Черчесов: «Приходить в «Динамо» нужно только с одной целью»

Вчера, 15:49
14

Станислав Черчесов ответил на вопросы о возможном назначении на пост главного тренера «Динамо».

– С трудом дозвонился до вас. Где сейчас находитесь?

– В горах в родной Осетии.

– Вы в курсе, что Личка уволен с поста главного тренера «Динамо»?

– Ах вот почему у меня столько пропущенных... Узнал эту новость только от вас.

– То есть, из «Динамо» пока не звонили?

– Никто не звонил.

– А если такой звонок поступит, какой станет ваша реакция?

– Повторю то, что говорил в конце марта. Черчесов пока не становился чемпионом России в качестве тренера – это факт. «Динамо» даже не может, а должно брать золото – тоже факт.

А еще один факт заключается в том, что если менеджмент клуба посчитает нужным обсудить со мной такой вопрос, то готов к общению.

Со своей стороны скажу так: приходить в «Динамо» нужно только с одной целью – брать титул РПЛ. Других задач у тренера такой команды быть не должно, да и времени у меня нет – все-таки не 50 лет, пора брать трофей в России.

Что касается состава, то у бело-голубых для этого есть почти все – образно говоря, для борьбы за чемпионство нужно сделать один шаг. А есть клубы, которым требуется два. Или даже три.

  • Личка возглавлял «Динамо» с лета 2023 года.
  • В прошлом сезоне команда под его руководством упустила чемпионство в последнем туре РПЛ.
  • В текущем розыгрыше Премьер-лиги динамовцы идут на 5-м месте. Из Кубка они вылетели во вторник от «Спартака».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Черчесов Станислав Личка Марцел
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Комментарии (14)
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FFR
1746105506
Заманчиво... Неужели с этим составом Динамо Черчесов сделает его чемпионом???
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FWSPM
1746105573
Вобщем сидит на чемоданах уже
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Тинез Розоп
1746105965
Реклама Усов ментам началась…
Ответить
Plyash
1746106385
В чём действительно силён горный командир,так это в словоблудии.
Ответить
zigbert
1746106417
Надежда,пусть и мизерная, возглавить Динамо у него еще есть.
Ответить
FCSpartakM
1746107655
Чтобы сломать кому-то шею в душевой, зачем же еще
Ответить
АК 68
1746109258
Хотелось бы посмотреть на Стасика в РПЛ только с одной целью - это пресс-конференции, когда ему задают неудобные вопросы и он начинает теряться, нести всякую ерунду, изображая из себя умного. Со стороны смешно выглядит.
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ScarlettOgusania
1746109520
приходить в динаму надо с одной целью - чтобы в душевую никто не заходил, когда Черчесов там даёт приказ "полкового командира" Лещуку...)
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JIEGEHDA
1746114944
" вы должны выходить на поле только с одной целью - умирать". Кричал осетин игрокам после того как провалил пол сезона и был в середине таблицы. А после увольнения " не шмогла, не думала что так плохо "
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DMитрий
1746115820
Вот так. Невзначай. После какого-то не столь важного звонка (потому что на важные он не ответил), Стас подлизнул и включил себя в список претендентов.
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