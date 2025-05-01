Черчесов: «Приходить в «Динамо» нужно только с одной целью»

Станислав Черчесов ответил на вопросы о возможном назначении на пост главного тренера «Динамо».

– С трудом дозвонился до вас. Где сейчас находитесь?

– В горах в родной Осетии.

– Вы в курсе, что Личка уволен с поста главного тренера «Динамо»?

– Ах вот почему у меня столько пропущенных... Узнал эту новость только от вас.

– То есть, из «Динамо» пока не звонили?

– Никто не звонил.

– А если такой звонок поступит, какой станет ваша реакция?

– Повторю то, что говорил в конце марта. Черчесов пока не становился чемпионом России в качестве тренера – это факт. «Динамо» даже не может, а должно брать золото – тоже факт.

А еще один факт заключается в том, что если менеджмент клуба посчитает нужным обсудить со мной такой вопрос, то готов к общению.

Со своей стороны скажу так: приходить в «Динамо» нужно только с одной целью – брать титул РПЛ. Других задач у тренера такой команды быть не должно, да и времени у меня нет – все-таки не 50 лет, пора брать трофей в России.

Что касается состава, то у бело-голубых для этого есть почти все – образно говоря, для борьбы за чемпионство нужно сделать один шаг. А есть клубы, которым требуется два. Или даже три.