Карпин ответил на вопрос о работе в «Динамо» после увольнения Лички

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, связывались ли с ним насчет назначения в «Динамо».

Сегодня московский клуб уволил Марцела Личку.

После февральского ухода Карпина из «Ростова» сообщалось, что он может возглавить динамовцев.

– Личку уволили, а вас долгое время связывают с «Динамо». К вам обращались из клуба?

– Я здесь причем? Нет, конечно, со мной не связывались.