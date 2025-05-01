Карпин ответил на вопрос о работе в «Динамо» после увольнения Лички

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, связывались ли с ним насчет назначения в «Динамо».
- Сегодня московский клуб уволил Марцела Личку.
- После февральского ухода Карпина из «Ростова» сообщалось, что он может возглавить динамовцев.
– Личку уволили, а вас долгое время связывают с «Динамо». К вам обращались из клуба?
– Я здесь причем? Нет, конечно, со мной не связывались.
- Личка возглавлял «Динамо» с лета 2023 года.
- В прошлом сезоне команда под его руководством упустила чемпионство в последнем туре РПЛ.
- В текущем розыгрыше Премьер-лиги динамовцы идут на 5-м месте. Из Кубка они вылетели во вторник от «Спартака».
Источник: «Матч ТВ»