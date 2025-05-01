Реакция Семина на увольнение Лички из «Динамо»

Юрий Семин признался, что его расстроила отставка Марцела Лички с поста главного тренера «Динамо».

«Мне искренне жалко, что он уходит. Марцел хорошо делал свою работу. Были свои плюсы и минусы. Самый большой минус – турнирная таблица всегда определяет, остается тренер или уходит. В основном, всегда.

Я думаю, что все решения приняты по турнирной таблице. В «Динамо» требования и задачи большие. Но так как Кубка в этом году нет, получается, чемпионского звания тоже нет, наверное, приняли какое-то совместное решение.

Личка хорошо работал в России. У него прогрессировали игроки, команда была узнаваемой. Мне этот тренер нравился», – сказал Семин.