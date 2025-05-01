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Реакция Семина на увольнение Лички из «Динамо»

Вчера, 13:57
7

Юрий Семин признался, что его расстроила отставка Марцела Лички с поста главного тренера «Динамо».

«Мне искренне жалко, что он уходит. Марцел хорошо делал свою работу. Были свои плюсы и минусы. Самый большой минус – турнирная таблица всегда определяет, остается тренер или уходит. В основном, всегда.

Я думаю, что все решения приняты по турнирной таблице. В «Динамо» требования и задачи большие. Но так как Кубка в этом году нет, получается, чемпионского звания тоже нет, наверное, приняли какое-то совместное решение.

Личка хорошо работал в России. У него прогрессировали игроки, команда была узнаваемой. Мне этот тренер нравился», – сказал Семин.

  • Личка возглавлял «Динамо» с лета 2023 года.
  • В прошлом сезоне команда под его руководством упустила чемпионство в последнем туре РПЛ.
  • В текущем розыгрыше Премьер-лиги динамовцы идут на 5-м месте. Из Кубка они вылетели во вторник от «Спартака».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Семин Юрий Личка Марцел
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Комментарии (7)
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Борис34684
1746100662
Как же любят у нас менять тренеров, просто эпидемия какая.
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Semenycch
1746101894
Полностью согласен со Шпалычем! Российский чемпионат потерял хорошего специалиста!
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Январь 59
1746105809
Ну тогда нужно увольнять всех кто ниже третьего места.
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ZeBolotny
1746114687
Это было опрометчивое решение. Всё таки у "Динамо" не такой крутой состав, чтобы постоянно быть в медалях. Пусть руководство клуба на себя посмотрит и свои трансферные решения.
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Arbuz_Express
1746114869
Глупо. Вариантов сильнее всë равно нет. В Динамо в лазарете половина лидеров, а в результатах тренер виноват оказался.
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Городовой
1746120704
Ну вот любим мы наших славянских братьев! Безответной любовью.
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raritet
1746125575
Отличный тренер. Какого роста ещё нужно владельцам клуба. Думаю, решение ошибочно.
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