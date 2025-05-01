⚡ «Динамо» объявило об отставке Лички

«Динамо» объявило, что Марцел Личка покидает пост главного тренера команды.

«ФК «Динамо» благодарит Марцела за проделанную работу – под его руководством на протяжении двух лет команда демонстрировала атакующий футбол, а в сезоне-2023/24 завоевала бронзу чемпионата России, до последнего тура ведя борьбу за золото. Желаем Марцелу удачи в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении клуба.