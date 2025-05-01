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⚡ «Динамо» объявило об отставке Лички

Вчера, 12:58
24

«Динамо» объявило, что Марцел Личка покидает пост главного тренера команды.

«ФК «Динамо» благодарит Марцела за проделанную работу – под его руководством на протяжении двух лет команда демонстрировала атакующий футбол, а в сезоне-2023/24 завоевала бронзу чемпионата России, до последнего тура ведя борьбу за золото. Желаем Марцелу удачи в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении клуба.

  • 47-летний Личка возглавлял «Динамо» с июня 2023 года. Ранее он тренировал в РПЛ «Оренбург».
  • 29 апреля «Динамо» проиграло в кубковом матче «Спартаку» и выбыло из турнира.

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Источник: телеграм-канал ФК «Динамо» Москва
Россия. Премьер-лига Динамо Личка Марцел
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Комментарии (24)
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FWSPM
1746100753
В первый сезон получилось лучше чем во втором но травмы нападающих не оставили личке шансов
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ivany4
1746100906
Не вовремя. У нас впереди игра с ними. Со всеми присказками и прибаутками.))
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Semenycch
1746101522
Глупость несусветная!
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timon2401
1746102590
Долпоепы!!! В свое время Локо уволил Николича не понятно по каким причинам.. сугубо личное мнение, но Динамо наступает на те же грабли. С тем составом что у Динамо не сказать что Личка заслужил увольнения
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ySS
1746103143
Там Абаскаль свободен, но можно и другого импортного ученика найти. Не знаете где, спросите у нашего руководства
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яцык
1746103223
лишь бы не кучерявый и не усатый
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zigbert
1746104176
Прошлый сезон чуть было не стал его триумфом.Но не слишком ли завышенные ожидания были от работы Лички уже в этом сезоне?
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FFR
1746105072
Дали бы человеку завершить сезон...
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The only one
1746109104
давно пора.
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САДЫЧОК
1746109856
1.Решение давно назрело 2. Главное не брать Черчесокарпиных и всяких Юранов. Личка в прошлом году делал все, чтобы Динамо не стало чемпионом. Напомнить его сумасшедшую тройную замену на 90-ой минуте с Уралом? Зачем на последней минуте менять трех? Им надо время влиться в игру, Динамо пропустило гол на 90+3 и проиграло. Того самого очка не хватило. А золотой матч в Краснодаре? Куда Личка приехал ставить автобус и играть на 0-0, а его замены в матче с Краснодаром не хотите вспомнить? Команда проигрывает 0-1, до золота не хватает 1 гола кого выпускает Личка? Защитника Паршивлюка на 75 - ой минуте! Зачем голы, надо свои ворота отстоять!?! На 90 + минуте он снимает защитника и выпускает второго нападающего Смолова. На 90+ минуте. Пришло наконец время для риска?? Когда до свистка секунды..Про Гениального тренера Личку - рассказывайте тем, кто не смотрел футбол никогда
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