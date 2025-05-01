Дзюба оценил шансы на вызов в сборную России

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба считает, что имел бы больше шансов получить вызов в сборную России, если бы национальная команда играла официальные матчи.
– Вы забили пять мячей в восьми весенних турах за «Акрон». Есть надежда, что в июне вызовут в сборную?
– Я и так счастлив, что меня в марте вызвали неожиданно. Были бы еще официальные матчи, может быть, Карпин и позвал, были бы 100‑процентные шансы. А сейчас, думаю, Георгич более молодых будет смотреть.
- Россия сыграет 6 июня с Нигерией в Москве и 10 июня с Беларусью в Минске.
- 36‑летний Дзюба в марте был вызван в сборную России впервые с 2021 года.
- Он забил гол Гренаде в товарищеском матче и стал абсолютным рекордсменом по голам за национальную команду.
Источник: «Матч ТВ»