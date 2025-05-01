Ямаль высказался об игре с «Интером»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль оценил итоги первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Интером» (3:3).

«Мы думали, что сможем победить, но в любом случае нужно думать об ответной встрече и победе в ней.

Я всегда стараюсь отдать все силы команде. Отдаю всего себя. Я хотел большего, хотел выиграть. В ответной встрече мы выложимся полностью, и я думаю, что мы пройдем дальше.ц

Я всегда думаю о победе – это самое главное. Вот почему я немного расстроился. Но я уже думаю об ответном матче.

Мы в одном шаге от финала. Мы были лучшей командой, но это не сработало. Мы намерены победить», – сказал Ямаль.