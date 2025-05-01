Флик прокомментировал ничью «Барселоны» с «Интером» в полуфинале ЛЧ

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подвел итоги домашнего матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Интера».

Каталонцы ушли от поражения (3:3), уступая в счете сначала 0:2, а затем 2:3.

Ответная встреча состоится 6 мая в Милане.

«У нас было не лучшее начало. Мы пропустили два гола, но затем отыгрались. Во втором тайме были как взлеты, так и падения. Потрясающее зрелище для фанатов.

Это первый из двух матчей. В Милане нам нужно побеждать. Это финал перед финалом. «Интер» – опытный соперник, и сегодня он это показал. У него было преимущество при стандартных положениях. Там четыре или пять очень высоких игроков, и они этим воспользовались», – сказал Флик.