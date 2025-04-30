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  • Дзюба – о расхождениях в подсчете его голов и ассистов: «В любом случае побью рекорды в разных версиях»

Дзюба – о расхождениях в подсчете его голов и ассистов: «В любом случае побью рекорды в разных версиях»

30 апреля 2025, 12:16
1

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о подсчете своих рекордов.

– Артем, есть расхождения при подсчете ваших очков по системе «гол+пас». Для вас какие цифры актуальны?

– Если мы говорим о голах, то их 239 за всю карьеру. А по «гол+пас» – 269, потому что их считают только в чемпионате России. И здесь я Дмитрия Лоськова опередил.

– Как раз ведутся споры, какие голевые засчитывать.

– Я вам сейчас показал два видео, вы сами видели, что я отдаю передачи, с которых были забиты голы. Но их почему‑то не учитывают. Поэтому лично у меня по таким подсчетам вопросов много.

– Может быть, обратиться в РФС, РПЛ, чтобы они провели независимый подсчeт?

– Если захотят, сделают сами. Я обращаться ни к кому не буду. В любом случае побью эти рекорды в разных версиях. Но мне не нравится эта тенденция: вместо того, чтобы стремиться такие вещи делать как иностранцы, мы хвалимся, что Месси, Роналду или Салах отдали столько‑то передач. Странно, что там такие передачи считают, а у нас нет.

– Ближайший ориентир – 300 очков?

– Самое главное на сейчас, чтобы «Акрон» был как можно выше в таблице. Команда должна набрать как можно больше очков. От остального я просто получаю удовольствие.

  • Дзюба провел в этом сезоне 20 матчей за «Акрон», забил 9 голов, отдал 5 передач.
  • В этом году он стал рекордсменом по числу голов за сборную России, по числу голов среди российских нападающих, а также по результативности в чемпионатах РФ по системе «гол+пас» по версии Transfermarkt.
  • По окончании сезона у Дзюбы истечет контракт с «Акроном».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
Комментарии (1)
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Mirak92
1746008704
Карьеру завершишь, будешь как мостовой у карыта один сидеть, нах... Никому не нужным, хапуга
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