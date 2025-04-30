Дзюба ответил, что случится раньше – конец его карьеры или возвращение России в Европу

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба дал понять, что вскоре завершит карьеру. По его словам, это произойдет раньше снятия международного бана с России.

«Все ждут возвращения [России] в Европу. Наверное, через сезон стоит ждать, но я вряд ли это уже зацеплю», – сказал Дзюба.