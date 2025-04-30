Дзюба ответил, что случится раньше – конец его карьеры или возвращение России в Европу

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба дал понять, что вскоре завершит карьеру. По его словам, это произойдет раньше снятия международного бана с России.
«Все ждут возвращения [России] в Европу. Наверное, через сезон стоит ждать, но я вряд ли это уже зацеплю», – сказал Дзюба.
- Дзюба провел в этом сезоне 20 матчей за «Акрон», забил 9 голов, отдал 5 передач.
- В этом году он стал рекордсменом по числу голов за сборную России, по числу голов среди российских нападающих, а также по результативности в чемпионатах РФ по системе «гол+пас» по версии Transfermarkt.
- По окончании сезона у Дзюбы истечет контракт с «Акроном».
Источник: «Матч ТВ»