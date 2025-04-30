Раскрыты машины игроков ЦСКА

Источник собрал информацию об автомобилях футболистов ЦСКА.

«Ситуация с автопарками в стане армейцев мало чем отличает от других московских команд – здесь все ездят на немецких автомобилях. Но выделился Акинфеев: у Игоря Владимировича в гараже сразу три авто марки Mercedes!

В остальном футболисты также выбирают BMW (М5 у Дивеева и Х5 у Койта) и Porsche (классическую 911-ю модель в Москву перевез Алеррандро).

А вот автомобильные предпочтения Рифата Жемалетдинова потянут на эпитет «экзотические» – у россиянина (кроме «Гелендвагена») есть еще и Jaguar!» – написал источник.