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  • Аршавин объяснил, почему российский футбол финансируют госкорпорации

Аршавин объяснил, почему российский футбол финансируют госкорпорации

Сегодня, 14:42
10

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин сравнил финансирование российского футбола с зарубежными лигами.

«Я думаю, что футбол – это отражение экономики. В целом у нас экономика государственных корпораций, поэтому они имеют самые большие средства. И, соответственно, футбол тоже финансируется через эти корпорации», – сказал Аршавин.

Он также назвал положительные примеры частных клубов, таких как «Акрон» и «Краснодар».

«Это хорошее исключение, потому что «Акрон» потихоньку развивается, а «Краснодар» вообще претендует на чемпионство», – сказал Аршавин.

  • Ранее Аршавин сказал: «Если убрать госфинансирование, РПЛ можно закрывать».
  • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 58 очками после 24 туров. Отрыв «быков» от ближайшего преследователя составляет 4 очка.

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Источник: «Татар-информ»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Акрон Аршавин Андрей
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Комментарии (10)
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Красногвардейчик
1745927508
А как же Зенит? нас все убеждают, что это частный клуб....и только на свои средства живёт))
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рылы
1745927632
а кто-то народную нефть ворует - и называет это частной компанией. хотя, в последнее время есть звоночки, когда компании тупо отжимают в пользу государства, мотивируя это тем, что 30 лет назад они были незаконно приватизированы. во прикол будет, если лукойл отожмут! лакомый ведь кусок, и когда-то был государственным, так что повод имеется))
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TOMSON
1745933497
Тема на хороший вечер с товарищем посидеть.
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val69
1745934216
Госкорпорации у нас только Газпром и РЖД..,.
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Garrincha58
1745934341
У нас все команды должны иметь своих владельцев давно пора отлучать их от гос.кормушки и тогда может у нас будет настоящий футбол, а не тот, что сейчас искусственный. Государство должно финансировать детский и юношеский футбол и естественно сборные
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