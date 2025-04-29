Аршавин объяснил, почему российский футбол финансируют госкорпорации

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин сравнил финансирование российского футбола с зарубежными лигами.

«Я думаю, что футбол – это отражение экономики. В целом у нас экономика государственных корпораций, поэтому они имеют самые большие средства. И, соответственно, футбол тоже финансируется через эти корпорации», – сказал Аршавин.

Он также назвал положительные примеры частных клубов, таких как «Акрон» и «Краснодар».

«Это хорошее исключение, потому что «Акрон» потихоньку развивается, а «Краснодар» вообще претендует на чемпионство», – сказал Аршавин.