Аршавин объяснил, почему российский футбол финансируют госкорпорации

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин сравнил финансирование российского футбола с зарубежными лигами.
«Я думаю, что футбол – это отражение экономики. В целом у нас экономика государственных корпораций, поэтому они имеют самые большие средства. И, соответственно, футбол тоже финансируется через эти корпорации», – сказал Аршавин.
Он также назвал положительные примеры частных клубов, таких как «Акрон» и «Краснодар».
«Это хорошее исключение, потому что «Акрон» потихоньку развивается, а «Краснодар» вообще претендует на чемпионство», – сказал Аршавин.
- Ранее Аршавин сказал: «Если убрать госфинансирование, РПЛ можно закрывать».
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 58 очками после 24 туров. Отрыв «быков» от ближайшего преследователя составляет 4 очка.
Источник: «Татар-информ»