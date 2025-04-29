Тарханов не исключил, что судьи боятся «Зенит»

Известный тренер Александр Тарханов прокомментировал игру полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса. Колумбиец совершил грубые подкаты в двух последних матчах петербуржцев – против Лукаса Веры из «Химок» и Луиа Чавеса из «Динамо».

«Возможно, судья посчитал соприкосновения недостаточно жeсткими, чтобы давать красную карточку, наказывать жeстко. Не могу сказать, почему два матчах подряд моменты повторяются. Либо судьи боятся, может быть. Они не хотят кому-то навредить... Если «Динамо» подало протест, то Фемида разберeтся.

Боятся ли судьи непосредственно «Зенит»? Не должно быть такого, судья должен быть всегда справедлив. Мне сложно оценить со стороны судей. Некоторые моменты и их трактовки сейчас даже не объяснить», – сказал Тарханов.