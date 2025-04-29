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Тарханов не исключил, что судьи боятся «Зенит»

Сегодня, 13:31
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Известный тренер Александр Тарханов прокомментировал игру полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса. Колумбиец совершил грубые подкаты в двух последних матчах петербуржцев – против Лукаса Веры из «Химок» и Луиа Чавеса из «Динамо».

«Возможно, судья посчитал соприкосновения недостаточно жeсткими, чтобы давать красную карточку, наказывать жeстко. Не могу сказать, почему два матчах подряд моменты повторяются. Либо судьи боятся, может быть. Они не хотят кому-то навредить... Если «Динамо» подало протест, то Фемида разберeтся.

Боятся ли судьи непосредственно «Зенит»? Не должно быть такого, судья должен быть всегда справедлив. Мне сложно оценить со стороны судей. Некоторые моменты и их трактовки сейчас даже не объяснить», – сказал Тарханов.

  • «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 54 очками после 24 туров. Команда отстает от лидера на 4 очка.
  • Барриос провел в этом сезоне 31 матч за петербуржцев.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Зенит Барриос Вильмар Тарханов Александр
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Комментарии (2)
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Янвapь 62
1745923942
Боятся Зенит, но исправно рисуют в конце чемпионата липовые пенальти хрякам в каждой игре. Тут крестик уже одевать бесполезно, поэтому лучше Тарханову сразу снять трусы и хрюкнуть для убедительности
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Борис34684
1745924669
Судьи не боятся, судьи выполняют поставленные установки на матчи газпремовцем Дюковым.
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