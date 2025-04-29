«Реал» почти договорился с новым тренером

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо близок к переходу в «Реал». В ближайшее время он встретится с руководством леверкузнцев и сообщит им о желании возглавить «Мадрид».
Нынешний наставник «сливочных» Карло Анчелотти уже согласился возглавить сборную Бразилии и сейчас согласовывает детали своего контракта.
- Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года. До этого он был главным тренером «Мадрида» в 2013–2015 годах. Контракт 65-летнего итальянца с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
- Контракт 43-летнего Хаби Алонсо с «Байером» также рассчитан до лета 2026 года.
Источник: страница Маттео Моретто в соцсети X