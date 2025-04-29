«Реал» почти договорился с новым тренером

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо близок к переходу в «Реал». В ближайшее время он встретится с руководством леверкузнцев и сообщит им о желании возглавить «Мадрид».

Нынешний наставник «сливочных» Карло Анчелотти уже согласился возглавить сборную Бразилии и сейчас согласовывает детали своего контракта.