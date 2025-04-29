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«Реал» почти договорился с новым тренером

Сегодня, 13:00

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо близок к переходу в «Реал». В ближайшее время он встретится с руководством леверкузнцев и сообщит им о желании возглавить «Мадрид».

Нынешний наставник «сливочных» Карло Анчелотти уже согласился возглавить сборную Бразилии и сейчас согласовывает детали своего контракта.

  • Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года. До этого он был главным тренером «Мадрида» в 2013–2015 годах. Контракт 65-летнего итальянца с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
  • Контракт 43-летнего Хаби Алонсо с «Байером» также рассчитан до лета 2026 года.

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Источник: страница Маттео Моретто в соцсети X
Испания. Примера Германия. Бундеслига Реал Байер Анчелотти Карло Алонсо Хаби
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