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Игнашевич назвал лучшего футболиста РПЛ в игре головой

Сегодня, 11:00
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Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич высказался об игроках обороны красно-синих.

– Как вам защита ЦСКА?

– Защита у ЦСКА хорошая. Они не только надежно играют сзади, но и впереди очень сильны на стандартах. Забивают больше чем атакующая группа. Роша и Дивеев – одна из лучших пар центральных защитников в нашей стране. Роша, как я думаю, на сегодня в нашей стране играет лучше всех головой. И в обороне, и в атаке.

  • 30-летний Роша провел в этом сезоне 29 матчей за красно-синих, забил 1 гол, отдал 4 передачи.
  • Бразилец выступает за ЦСКА с сентября 2022 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дивеев Игорь Роша Виллиан Игнашевич Сергей
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Комментарии (1)
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СильныйМозг
1745914448
Нормально он попой в тазик сел, спрайт делает. Лучший игрок головой, это любитель подрочить на камеру.
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