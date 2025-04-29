Игнашевич назвал лучшего футболиста РПЛ в игре головой

Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич высказался об игроках обороны красно-синих.
– Как вам защита ЦСКА?
– Защита у ЦСКА хорошая. Они не только надежно играют сзади, но и впереди очень сильны на стандартах. Забивают больше чем атакующая группа. Роша и Дивеев – одна из лучших пар центральных защитников в нашей стране. Роша, как я думаю, на сегодня в нашей стране играет лучше всех головой. И в обороне, и в атаке.
- 30-летний Роша провел в этом сезоне 29 матчей за красно-синих, забил 1 гол, отдал 4 передачи.
- Бразилец выступает за ЦСКА с сентября 2022 года.
Источник: «Матч ТВ»