Игнашевич назвал лучшего футболиста РПЛ в игре головой

Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич высказался об игроках обороны красно-синих.

– Как вам защита ЦСКА?

– Защита у ЦСКА хорошая. Они не только надежно играют сзади, но и впереди очень сильны на стандартах. Забивают больше чем атакующая группа. Роша и Дивеев – одна из лучших пар центральных защитников в нашей стране. Роша, как я думаю, на сегодня в нашей стране играет лучше всех головой. И в обороне, и в атаке.